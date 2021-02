Der deutsche Aktienmarkt ist etwas freundlicher in den Mittwochshandel gestartet, doch schon wenige Minuten nach Handelseröffnung geht der Kampf um die 14.000-Punkte-Marke in eine neue Runde. Dass der Lockdown in Deutschland verlängert wird, scheint beschlossene Sache und in den Kursen eingepreist. Doch das Impfdebakel in der EU dürfte einigen Investoren Sorgen bereiten. Die Long-Position auf den DAX ist deshalb leicht im Minus. Mehr dazu und den weiteren Aussichten im DAX im "DAX-Check" bei DER ...

