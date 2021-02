Dank Krypto-König Bitcoin sind nun auch Blockchain-Aktien wieder in den Fokus gerückt. Das klingt logisch. Denn schließlich ist es die Blockchain, die den Bitcoin zum Fliegen bringt. Richtig? Ja und Nein! Was für Bitcoin fabelhaft funktioniert, muss nicht unbedingt auch bei anderen Projekten einen Vorteil bringen. Das hat offenbar auch IT-Klassiker IBM (WKN: 851399) gemerkt. Still und heimlich wurde dort das Blockchain-Team quasi aufgelöst. IBM gibt auf Die IBM-Aktie ist nicht gerade eine IT-Wachstumsaktie ...

