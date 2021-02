Ein stabiler DAX erfreut die Anleger am Morgen. Die Quartalszahlen von Twitter und Cisco stehen im Marktgespräch der LS-X im Vordergrund. Marktgespräch mit unserem Händler Was waren die Details im Videogespräch mit Andreas Bernstein? Nachfolgend gehen wir auf den DAX und den Abschlag ab dem Allzeithoch näher ein und zeigen die Parallelen zum Nasdaq auf. Von den Punkten her könnte das US-Technologiebarometer den DAX durchaus einholen. Von diesem Blick ...

