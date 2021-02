DJ United Planet startet mit neuem Teilhaber aus München durch - NOAH Unternehmensgruppe wird neuer Gesellschafter der United Planet GmbH

Freiburg (pts008/10.02.2021/09:00) - Der Freiburger Low-Code-Development-Anbieter United Planet startet mit einem neuen Partner in das Geschäftsjahr 2021. Mit der NOAH Unternehmensgruppe konnte ein Mit-Gesellschafter gefunden werden, der die Ideale, Werte sowie Zukunftsideen der United Planet GmbH und der Low-Code-Development-Plattform Intrexx vollumfänglich unterstützt.

Als einer der führenden Low-Code-Development-Anbieter hat die United Planet GmbH ein klares Ziel: Die Digitalisierungs-Plattform Intrexx noch bekannter zu machen und so zum Marktführer für Low Code "Made in Germany" zu werden. Nach den großen Fortschritten der letzten Jahre möchte United Planet ab 2021 so richtig durchstarten. Hierfür war man seit einiger Zeit auf der Suche nach einem passenden Gesellschafter.

NOAH stach dabei von Anfang an aus der Masse der potenziellen Partner hervor. Durch das langfristige und auf gute Zusammenarbeit ausgelegte Investment garantiert NOAH nicht nur eine starke gemeinsame Zukunft, sondern auch die Eigenständigkeit von United Planet. NOAH versteht sich als Mit-Unternehmer und nicht als rein finanziell getriebener Finanzinvestor.

"Wir werden als Unternehmen unseren erfolgreich eingeschlagenen Weg weiter fortsetzen und zusammen mit unseren Partnern das Thema Low Code weltweit weiter vorantreiben. Mit NOAH und den Menschen hinter NOAH öffnet sich für United Planet ein einzigartiges Netzwerk an Kontakten und Know-how. Wir von United Planet freuen uns, mit der NOAH Unternehmensgruppe einen Gesellschafter willkommen zu heißen, der uns dabei weiter unterstützen wird, den 'Intrexx-Turbo-Boost' zu zünden", so Katrin Beuthner, Geschäftsführerin der United Planet GmbH.

Genauso sieht das auch Manfred Stetz, Geschäftsführer von United Planet: "Bereits Anfang 2020 hatte United Planet das höchste Umsatzwachstum der Firmengeschichte verkündet. Diese Erfolgsgeschichte wird nun mit der NOAH Unternehmensgruppe weitergeschrieben werden mit dem Ziel, mit Intrexx das beste Produkt für unsere Kunden und Partner zu liefern."

Mit NOAH in die nächste Wachstumsphase

NOAH erwirbt mittelständische Unternehmen in der DACH-Region mit dem Ziel der gemeinsamen Weiterentwicklung und begleitet sie dabei unternehmerisch. Für diesen Zweck stellt NOAH neben dem nötigen Kapital vor allem die strategische und operative Kompetenz aus über 25 Jahren Top-Managementerfahrung in international tätigen Mittelständlern bereit.

"United Planet mit der Low-Code-Entwicklungsplattform Intrexx entspricht exakt unserer Investmentphilosophie: ein mittelständisches Unternehmen mit einem hoch motivierten Team und einem erstklassigen Produkt, das tausende von Kunden weltweit nutzen, um ihre Geschäftsprozesse effektiver zu gestalten und in die digitale Welt zu überführen", so Christian Thielemann, Partner bei NOAH.

Dies bekräftigt auch Robert Fellner-Feldegg, Partner bei NOAH: "United Planet ist ein perfektes Beispiel für Software 'Made in Germany' mit weltweiter Relevanz, um die Digitalisierung von Geschäftsprozessen mit Leichtigkeit zu meistern. Die Intrexx-Plattform verbindet Anwendungsentwicklung mit Kreativität und Agilität - ohne die Grenzen traditioneller Software und Systeme. Jeder, egal ob allein oder im Team, kann eine Anwendung erstellen, die den entscheidenden Unterschied macht."

Als partnerschaftlicher und verlässlicher Gesellschafter unterstützt NOAH kleine sowie mittelständische Unternehmen und deren Management und Mitarbeiter bei der Verwirklichung ihrer Visionen. Unternehmerisches Denken und Handeln, Bodenständigkeit und Menschlichkeit sowie Mut und Neugier sind dabei die Grundlage, um gemeinsam herausragende Ziele zu erreichen.

United Planet Software made in Germany Zusammen mit über 100 bestens ausgebildeten Partnern konnte United Planet bis heute 5.000 Kunden auf dem Weg von analog zu digital unterstützen. Ganz gleich, ob es um die Automatisierung und Beschleunigung von Geschäftsprozessen, interne Kommunikation, die Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern, Datenintegration oder die Vernetzung von Niederlassungen geht: Intrexx ist das ideale Werkzeug dafür. Denn Intrexx ist die Low-Code-Development-Plattform für die Digitalisierung Ihrer kompletten Unternehmensprozesse. Mit einer Umsetzungszeit von oft weniger als sechs Monaten wird aus analog digital und aus kompliziert ganz leicht. Starten Sie jetzt mit Low Code durch! Wir beraten Sie gerne.

