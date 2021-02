Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit befestigter Tendenz aufgenommen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr mit plus 0,39 Prozent bei 3.011,32 Punkten. Der heimische Aktienmarkt nimmt nach den Vortagesverlusten damit wieder seinen Aufwärtsschub auf und steht bereits vor seinem 7. Gewinntag in acht Sitzungen.Mit einer Zahlenvorlage rückte die Telekom Austria ins Blickfeld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...