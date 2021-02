Aämtliche Analysten in New York und anderswo rechnen mit einer nachhaltigen Frühjahrsrally, aber die Märkte sehen es offenbar anders: 2,6 Mrd. € DAX-Umsatz und eine Doppelspitze knapp über 14.000 signalisieren eine Denkpause oder auch mehr. Das 5-Wochen-Sentiment (Handelsblatt) signalisierte dies bereits vor 10 Tagen. Für Investments reicht dies nicht. Aber: 5 bis 10 % Korrektur nach Vorlage der Ergebnisse ist die gute bis ideale Möglichkeit, Marktschwächen zu nutzen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de