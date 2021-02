Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die deutschen Bundesländer sind aufgrund der Corona-Krise mit hohen Ausgaben konfrontiert, sodass auch in diesem Jahr ein umfangreiches Angebot zu erwarten ist, so die Analysten der Helaba.Gestern habe das Land Niedersachsen einen bis August 2030 laufenden Bond um eine Milliarde Euro aufgestockt. Die Spread-Guidance habe bei einer 1,75-fachen Überzeichnung um 1 auf -2 BP eingeengt werden können. Heute emittiere Hamburg eine neue, 20-jährige Landesschatzanweisung. Ansonsten seien die Aktivitäten am Primärmarkt überschaubar und es scheine ein gewisses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu geben. In diesem Zusammenhang sei auf die Käufe der EZB am Sekundärmarkt erinnert. Insofern wundere es nicht, dass sich die ASW-Spreads sowohl im SSA-Segment als auch bei Covered Bonds im Trend einengen würden. ...

