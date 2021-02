London (www.fondscheck.de) - Ab heute können Anleger in den L&G Hydrogen Economy UCITS ETF (ISIN IE00BMYDM794/ WKN A2QMAL) investieren, so Legal & General Investment Management (LGIM) in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der ETF bietet Anlegern langfristige Anlagemöglichkeiten, die aus dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wasserstoffwirtschaft entstehen. Dazu gehören die Technologien und Unternehmen, die die Produktion von günstigerem und sauberem Wasserstoff ermöglichen, sowie Unternehmen, die voraussichtlich eine wesentliche Rolle in der Wasserstoffwirtschaft spielen werden. Der ETF ist an der Deutschen Börse notiert. ...

