MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jenoptik auf "Add" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Nach der jüngsten Ankündigung, dass die Prognose für die bereinigte operative Marge im vergangenen Jahr deutlich übertroffen wurde, hätten die nun bekannt gegebenen vorläufigen Zahlen des Technologiekonzerns keine größeren Überraschungen mehr mit sich gebracht, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie mache auf ihn einen sehr attraktiv bewerteten Eindruck./tih/la



ISIN: DE000A2NB601

