RWE-Calls mit hohen Renditechancen bei Erreichen des Jahreshochs

Obwohl sich der Gesamtmarkt im vergangenen Monat stark entwickelt hatte, geriet die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129), die noch am 8.1.21 bei 38,65 Euro ein 12-Monatshoch erreichen konnte, wegen Gewinnmitnahmen unter Druck und gab bis in den Bereich von 34 Euro nach. Die Nachricht, dass RWE von der britischen Crown Estate den Zuschlag für die Errichtung von zwei Offshore-Windprojekten in der Nordsee mit einer Gesamtkapazität von drei Gigawatt erhalten habe, wurde von führenden Analysten positiv aufgenommen.

In den neuesten Analysen wird die RWE-Aktie mit Kurszielen von bis zu 52 Euro (Merrill Lynch) zum Kauf empfohlen. Kann die Aktie, die im frühen Handel des 10.2.21 mit einem Kursanstieg von 1,50 Prozent die DAX-Performanceliste anführte, in den nächsten Wochen zumindest wieder das 12-Monatshoch bei 38,65 Euro erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 35 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die RWE-Aktie mit Basispreis 35 Euro, Bewertungstag 16.4.21, BV 0,1, ISIN: DE000JJ4RC91, wurde beim RWE-Aktienkurs von 34,41 Euro mit 0,18 - 0,19 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 38,65 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,41 Euro (+116 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 31,456 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 31,456 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR30LT8, wurde beim RWE-Kurs von 34,41 Euro mit 0,32 - 0,33 Euro taxiert.

Wenn die RWE-Aktie in nächster Zeit auf 38,65 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,71 Euro (+115 Prozent) erhöhen - sofern die RWE-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 29,9335 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die RWE-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 29,9335 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DFK9Z65, wurde beim RWE-Kurs von 34,41 Euro mit 0,44 - 0,45 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der RWE-Aktie auf 38,65 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,87 Euro (+93 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von RWE-Aktien oder von Hebelprodukten auf RWE-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de