Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag mit etwas höherer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.011,32 Punkten errechnet, das ist ein leichtes Plus von 0,13 Prozent. Die etwas deutlicheren Zuwächse der ersten Handelsminuten wurden damit rasch eingegrenzt. Bereits am Vortag hatte der heimischen Leitindex ein Minus aufgewiesen, nachdem er zuvor sechs Gewinntage in Folge absolviert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...