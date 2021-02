Steinheim (ots) - Die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin e.V. veranstaltet am 20. März 2021 erneut eine Fortbildung zum Thema "Therapie mit cannabisbasierten Medikamenten: Grundlagen und Praxis".Durch eine Gesetzesänderung im März 2017 sind Cannabisblüten und Cannabisextrakte in Deutschland zu Medikamenten geworden, die von jeder Ärztin und jedem Arzt auf einem Betäubungsmittelrezept verschrieben werden dürfen. Gleichzeitig wurden die gesetzlichen Krankenkassen verpflichtet, unter bestimmten Voraussetzungen eine Therapie mit cannabisbasierten Medikamenten wie Dronabinol, Nabilon, dem Cannabisextrakt Sativex sowie mit Medizinalcannabisblüten und daraus hergestellten Extrakten zu erstatten.Auch vier Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes besteht bei vielen Ärzt*innen und Apotheker*innen aber weiterhin viel Unsicherheit im Umgang mit cannabisbasierten Medikamenten. Wir möchten daher Wissen vermitteln und Sicherheit geben im Umgang mit cannabisbasierten Medikamenten. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf praktischen Aspekten in der Behandlung mit cannabisbasierten Medikamenten. Hierzu konnten wir führende deutschsprachige Experten aus verschiedenen Fachbereichen gewinnen.Therapie mit cannabisbasierten Medikamenten: Grundlagen und PraxisEine Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin e.V. (ACM)Termin: Samstag, den 20. März 2021 von 09:00 Uhr bis 18:15 UhrArt: Virtuell als Zoom-MeetingGebühren: Kostenlose TeilnahmeDie Veranstaltung wird durch die Ärztekammer Westfalen-Lippe zertifiziert.Programm und Anmeldung:https://www.arbeitsgemeinschaft-cannabis-medizin.deFür Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung:Dr. med. Franjo Grotenhermen, ACM e.V., Bahnhofsallee 9, 32839 SteinheimE-Mail: info@cannabis-med.orgV.i.S.d.P.: Franjo Grotenhermen, Bahnhofsallee 9, 32839 SteinheimOriginal-Content von: Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100082923/100864965