Linz (www.anleihencheck.de) - Die hohe Arbeitslosigkeit in Amerika könnte den Druck auf die neue US-Regierung und amerikanische Notenbank (FED) erhöht haben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Im Vergleich zum Februar 2020 seien es fast 10 Mio. weniger Beschäftigte. Schon länger sei ein 1,9 Bio. USD schweres Fiskalpaket im Gespräch. Es solle das Wirtschaftswachstum ankurbeln und zugleich die Nachfrage an Arbeitskräften erhöhen. Ob Arbeitsplätze "für immer" verloren gegangen seien, werde sich erst zeigen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...