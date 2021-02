Augsburg (www.fondscheck.de) - Die internationalen Kapitalmärkte haben in den letzten Tagen gespannt auf Silber geblickt, so Christoph Mertens, Mitglied des Managementgremiums des FFPB Dividenden Select (ISIN LU0775212839/ WKN A1JB9N) der Fürst Fugger Privatbank.Nachdem die Reddit-Trader angekündigt hätten, ihren Feldzug gegen die Hedge-Fonds nach GameStop nun an der Silber-Front fortzusetzen, sei es zu deutlichen Sprüngen in der Notierung des Edelmetalls gekommen. An einem Tag habe die Nachfrage allein um 6% der Gesamtbestände zugelegt und der Silberpreis habe kurzfristig die magische Grenze von 30 USD je Unze überschritten. ...

