London (www.fondscheck.de) - Das Schicksal hat für Exchange Traded Funds (ETFs) im Fixed Income-Bereich in den letzten Jahren Unterschiedliches bereitgehalten, so die Experten von WisdomTree Europe.2019 habe einen Wendepunkt dargestellt: Die Kapitalflüsse hätten neue historische Hochs erreicht, da die Investoren begonnen hätten, Allokationen in ETFs zu verschieben. Obwohl der Großteil der Vermögenswerte in der Welt der Anleihen immer noch in aktiven Fonds verwaltet werde, hätten ETFs den Anbietern ermöglicht, im Bereich Fixed Income innovativ zu sein, und eine Umkehrung dieses Trends sei unwahrscheinlich. Dank des ETF-Formats seien Anlageklassen, auf die früher schwer habe zugegriffen werden können, heute zugänglicher denn je. Das Format biete aber auch die Bausteine, die die Investoren benötigen würden, um im Rahmen eines transparenten und leicht handelbaren Instruments diversifizierte Portfolios aufzubauen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...