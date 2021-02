In der letzten Woche verzeichnete der MSCI WORLD (Euro)-Index eine rasante Fortsetzung seiner seit 24.03.2020 anhaltenden "Corona-Erholungs-Rallye" und legte gleich um weitere + 5,2 % zu.Nach klarer zurückliegender Markierung eines neuen Allzeithochs befindet sich der MSCI World (Euro)-Index nun unmittelbar davor, in einem vollkommen symmetrisch parallelen Aufwärtstrendkanal (s. Chartdarstellung unten) inklusive einer klar einzuzeichnenden neutralen "Mittellinie" nun sogar selbst auch noch bis an den obersten Rand der Top-Verbindungen vom März 2015 wie auch Februar 2020 vorzudringen (noch fehlendes Anstiegspotenzial hierfür: ca. + 3 %).Somit liegt das KGV (2021e) des MSCI World-Indexes mit derzeit unverändert 21,1 auch weiterhin auf seinem höchsten Niveau seit 19 Jahren (= Anfang 2002), was die allgemeine Luft an den Aktienmärkten für weitere Kursgewinne kurzfristig nun immer dünner werden und die bevorstehende Einleitung einer Korrektur wahrscheinlicher werden lässt.

