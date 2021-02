Es sind vor allem große Firmen, die nach Corona einen Homeoffice-Büro-Mix anvisieren. Kleine Unternehmen wollen zurück zur Präsenzpflicht. Wichtige Chancen bleiben so ungenutzt. Darf das Homeoffice bleiben oder wird es nach Corona wieder verschwinden? Laut einer Erhebung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) haben zwei Drittel der befragten 1.200 Firmen offenbar nicht vor, nach der Coronakrise mehr Homeoffice als vor der Krise zu ermöglichen. Die Mehrheit der Entscheiderinnen und Entscheider will, dass die Mitarbeitenden wieder in die Büros zurückkehren. Die ...

