Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In ihrem aktuellen KFM-Unternehmens-Barometer zu der Deutsche Lichtmiete AG kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, das Unternehmen als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) einzustufen.Die Deutsche Lichtmiete AG mit Sitz in Oldenburg biete ihren Kunden energieeffiziente LED-Beleuchtung zur Miete an. Die Gesellschaft gelte heute als Marktführer der sogenannten Light as a Service (LaaS) Dienstleistung in Deutschland. Seit dem Jahr 2008 verfolge das Unternehmen diese Geschäftsidee und habe bis heute mit mittlerweile über 120 Mitarbeiter*innen über 600 Projekte realisieren können. ...

