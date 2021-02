London (www.fondscheck.de) - Vanguard hat Fong Yee Chan als Leiterin der ESG-Strategie für das Vereinigte Königreich und Europa ernannt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In dieser neu geschaffenen Position wird Frau Chan für die Weiterentwicklung von Vanguards ESG-Ansatz in Europa zuständig sein, um sicherzustellen, dass dieser den langfristigen Bedürfnissen der Kunden entspricht. Fong Yee Chan wird von London aus agieren und an Matthew Piro berichten, Leiter der Abteilung Produktmanagement, Europa. ...

