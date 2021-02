Brüssel (www.fondscheck.de) - Candriam, der europäische Assetmanger von New York Life Investment Management (NYLIM), präsentiert heute sein aktualisiertes Sovereign-Sustainability-Modell, das die Nachhaltigkeit von 128 Ländern erfasst und beurteilt, so die Experten der Candriam Investors Group.Neu sei in diesem Jahr, dass der Assetmanager sein Scoring-Modell stärker danach gewichtet habe, wie Länder ihr Naturkapital verwalten würden. Die ersten fünf Plätze würden demgemäß die Schweiz sowie die nordischen Länder Schweden, Dänemark und Finnland belegen, gefolgt von Österreich. Deutschland erreiche mit dem zehnten Platz erneut eine Top-Ten-Platzierung. Länder wie China (Platz 59), die Türkei (87) und Russland (93) würden abermals erhebliche Defizite aufweisen und daher nicht den Nachhaltigkeitskriterien von Candriam entsprechen. Allerdings: Auch die Niederlande, Australien oder Norwegen würden für die Verwaltung ihres Naturkapitals abgestraft. ...

