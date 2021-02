Hyzon Motors, ein US-Entwickler von Brennstoffzellen-Nutzfahrzeugen, kündigt den Zusammenschluss mit der an der Nasdaq gelisteten Decarbonization Plus Acquisition Corporation an. Auch bei dieser Fusion geht es wie zuletzt reihenweise um einen schnellen Gang an die Börse. Die Transaktion soll voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 erfolgen und dem Unternehmen einen Bruttoerlös von bis zu 626 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...