Der Rebound in der amerikanischen Industrie und im verarbeitenden Gewerbe ist in den letzten Monaten sehr stark. Wir sehen das nicht nur an der Entwicklung der Einkaufsmanagerindizes, sondern auch an harten Fakten wie dem steigenden Strom-, Öl- und Gasverbrauch sowie an der Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt.Auch weltweit hat sich die Lücke zwischen Verbrauch und Produktion geschlossen. Während der Lockdown-Monate im 1. Halbjahr 2020 sank im Erdöl- und Erdgas-Bereich die Produktion nur vergleichsweise moderat, während der Verbrauch abrupt kollabierte. Seit dem 3. Quartal hat sich die Lage komplett gedreht. Der Verbrauch kam rasend schnell zurück und stieg über den Ausstoss hinaus. Im 1. Quartal 2021 beginnen sich beide nun anzunähern, steigen aber weiterhin.

