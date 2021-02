Die BASF hat eine strategische Partnerschaft mit Siemens Energy geschlossen, um die Treibhausgas-Emissionen des Chemiekonzerns zu senken. Im Gespräch sind verschiedene Pilotprojekte in Ludwigshafen, unter anderem der Bau eines PEM-Elektrolyseurs. Durch die Partnerschaft wolle die BASF "ihre führende Rolle bei der Verringerung des CO2-Ausstoßes in der chemischen Produktion ausbauen", heißt es in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...