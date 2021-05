Ludwigshafen (ots) - Am Freitag, den 21. Mai 2021, findet ab 11:00 Uhr (MESZ) die Pressekonferenz über eine strategische Zusammenarbeit von RWE und BASF zur Erreichung der Klimaneutralität statt.Um 11.00 Uhr (MESZ) beginnt die Pressekonferenz mit Kurzvorträgen der RWE- und BASF-Vorstandsvorsitzenden Dr. Markus Krebber und Dr. Martin Brudermüller sowie einem Statement von Michael Vassiliadis, Vorsitzender der Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE). Die Konferenz wird im Internet übertragen.Die nachstehend genannten Informationen können Sie am 21. Mai 2021 im Internet unter folgenden Adressen abrufen:Presse-Information (ab 11:00 Uhr MESZ)http://basf.com/pressemitteilungen (Deutsch)http://basf.com/pressrelease (Englisch)Live-Übertragung (ab 11:00 Uhr MESZ)basf.com/pressekonferenz (Deutsch)basf.com/pcon (Englisch)Pressefotosbasf.com/pressefotos (Deutsch)basf.com/pressphotos (Englisch)Aktuelles Footagematerialtvservice.basf.com (Deutsch)tvservice.basf.com/en (Englisch)Abdruck honorarfrei/Print free of chargePressekontakt:Silke Buschulte-DingSenior Manager Corporate Film, TV and PhotoCommunications and Government Relations BASF GroupPhone: +49 621 60 48387,Mobile: +49 172 7424520,Fax: +49 621 60 20384,E-Mail: silke.buschulte-ding@basf.comPostal Address: BASF SE - C100, 67056 Ludwigshafen, GermanyOriginal-Content von: BASF SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16344/4921518