Berlin (ots) - Heute wurden die Abgeordneten des EU-Parlaments über den Stand der sogenannten EU-Impfstrategie unterrichtet. Prof. Dr. Jörg Meuthen, Leiter der AfD-Delegation im EU-Parlament und Bundessprecher der AfD, kommentiert dies wie folgt:"Kurz bevor ich meine Rede hielt, flüchtete Frau von der Leyen aus dem Plenarsaal. Offenbar ahnte sie, was auf sie zukommen würde: Eine Generalabrechnung mit ihrer sogenannten Impfstrategie, die nichts anderes ist als Impfversagen. Dieses Versagen geht auf von der Leyens Kernkompetenz der Unfähigkeit zurück.Zu leiden haben darunter Millionen von Europäern, die mangels Impfstoffen um ihre wirtschaftliche Existenz, um ihre Gesundheit, ja, sogar um ihr Leben fürchten müssen, während etwa in den USA, Großbritannien und Israel große Teile der Bevölkerung bereits geimpft worden sind. Diese Länder haben schnell reagiert, bestellt und geimpft, während die EU in ihrem Zentralisierungswahn und der ihrem Wesen immanenten Lethargie alles vergeigt und zu spät bestellt hat, um dann anderen, etwa den Impfstoffproduzenten, dafür die Schuld zu geben, um vom eigenen Versagen abzulenken.Heute hat von der Leyen den Plenarsaal verlassen. Das war ein erster kleiner Schritt. Der größere und wichtigere wäre es, wenn sie das Berlaymont-Gebäude verlassen und als Kommissionspräsidentin zurücktreten würde, und zwar sofort, denn jeder Tag, den diese Frau länger im Amt ist, kostet Menschenleben.'