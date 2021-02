Boulder, Colorado (ots/PRNewswire) - Das Update erweitert den Leitfaden für die Organisation rund um den Wert, die Verbesserung der technischen DevSecOps-Praktiken und die Ausweitung der Agilität auf das Unternehmen.Scaled Agile, Inc., Anbieter von SAFe®, dem weltweit führenden Framework für Business Agility, hat heute ein Update für SAFe® 5 angekündigt. Das sich entwickelnde Scaled Agile Framework erweitert die signifikanten Fortschritte in den Bereichen Strategie, Ausführung, technische und Führungskompetenzen, die eine Organisation benötigt, um innovative Geschäftslösungen schneller als die Konkurrenz zu liefern."Die digitale Welt verändert sich immer schneller und Scaled Agile setzt sich für die Weiterentwicklung des Frameworks ein, um Unternehmen dabei zu helfen, geschäftliche Agilität zu erreichen", sagt Dean Leffingwell, SAI-Mitbegründer und Chief Methodologist. "Die unablässige Verbesserung ist ein zentraler Bestandteil dieser Mission: Sie hilft uns, SAFe auf Basis der Erfahrungen unserer Kunden und Partner zu verbessern."Geschäftsagilität erfordert, dass jeder, der an der Bereitstellung von Lösungen beteiligt ist - Geschäfts- und Technologieführer, Entwicklung, IT-Betrieb, Recht, Marketing, Finanzen, Support, Compliance, Sicherheit und andere - Lean- und Agile-Praktiken anwenden. SAFe 5 bietet eine erweiterte Anleitung, wie man die Lean-Agile-Mentalität auf diese Geschäftsbereiche ausweiten kann. SAFe 5 hilft Unternehmen außerdem, fortschrittliche DevSecOps-Praktiken zu beherrschen, die die Häufigkeit und Qualität von Produkt-Releases erhöhen.Die wichtigsten Highlights des SAFe® 5 Updates:- Ein erweitertes Big Picture hebt den Fluss und die kontinuierliche Bereitstellung besser hervor- Operative und Entwicklungs-Wertstrommuster unterstützen die Organisation rund um den Wert, die Nr. 1 Anforderung unserer Kunden- Die Anwendung von SAFe auf die Hardware-Entwicklung beschleunigt die Lieferung von cyber-physischen Systemen- Neue Anleitungen zu technischen DevSecOps-Fähigkeiten und -Tools sorgen für eine bessere Unterstützung der Continuous-Delivery-Pipeline- Eine breitere Anleitung zur Anwendung von Lean-Agile-Praktiken auf Geschäftsbereiche unterstützt die geschäftliche Agilität- Integrierte partizipative Haushaltsplanung fördert einen dynamischen und kollaborativen Prozess der Zuweisung von Mitteln zu Wertströmen- Muster und Verhaltensweisen für die Gestaltung von Teams und ARTs vereinfachen die Organisation rund um den WertInkrementelle Updates von SAFe 5 stellen sicher, dass es mit neuen und sich entwickelnden Geschäfts- und Technologietrends aktuell bleibt. Diese Aktualisierungen umfassen oft neue Artikel sowie Änderungen an bestehenden Artikeln, Aktualisierungen von Kursen, Toolkits und anderen Community-Plattform-Assets sowie von Zeit zu Zeit Aktualisierungen des Big Picture.Die SAFe 5-Website finden Sie unter scaledagileframework.com. Erfahren Sie mehr über die neuesten SAFe 5 Updates hier.Informationen zu Scaled Agile, Inc.Scaled Agile, Inc. ist der Anbieter von SAFe®, dem weltweit führenden Framework für Business Agility. Durch Schulungen und Zertifizierungen, ein globales Partnernetzwerk und eine wachsende Gemeinschaft von mehr als 700.000 geschulten Fachleuten hilft Scaled Agile Unternehmen, Agilität in ihre Kultur einzubauen, so dass sie schnell Kundennutzen identifizieren und liefern, aufkommende Chancen nutzen und Geschäftsergebnisse verbessern können. Scaled Agile ist ein beitragendes Mitglied der Pledge 1 % Corporate Philanthropy and Community Service Bewegung. Weitere Informationen finden Sie auf scaledagile.com.Pressekontakt:Hannah Binkhannah.bink@scaledagile.comOriginal-Content von: Scaled Agile, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127087/4835241