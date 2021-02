Berlin (ots) - Über 2.000 Aussteller aus allen Teilen der Welt - Führende Tourismusmesse auch digital Spiegel der Branche - Hohe internationale Beteiligung von Destinationen, Hotellerie und Travel Technology - Virtuelle Cafés für Diskussionen und UnterhaltungDie weltweite Tourismusindustrie ringt mit den Folgen der Corona-Pandemie. Positive Entwicklungen, wie der Impfstart in vielen Ländern, sorgen bei touristischen Leistungsträgern auf der ganzen Welt für vorsichtigen Optimismus im Hinblick auf das Reisejahr 2021. Zuversichtlich zeigen sich auch die rund 2.000 Aussteller aus rund 120 Ländern der diesjährigen ITB Berlin NOW, die sich bislang für die Online-Plattform der weltweit führenden Reisemesse angemeldet haben. "Die Corona-Krise hat die Reisebranche zweifelsohne tief erschüttert, der starke Kampfgeist ist aber spürbar", erklärt David Ruetz, Head of ITB Berlin. "Die Buchungslage in den verschiedenen Tourismussegmenten verdeutlicht, welche Spuren die Krise hinterlässt. Während die Kreuzfahrtbranche und die Fremdenverkehrsämter langsam wieder Hoffnung schöpfen, bleibt die Lage bei den Fluggesellschaften kritisch. Umso wichtiger ist es nun, die große Bedeutung der Industrie unter Beweis zu stellen und als Branche zusammenzuhalten. ITB Berlin NOW ist gerade jetzt die weltweit wichtigste Bühne für den gegenseitigen Austausch, Business und Expertenwissen im Tourismus."Noch bis 8. März 2021 können sich Aussteller für die Teilnahme anmelden. Die neu geschaffene digitale Plattform ist bereits jetzt für Aussteller offen, um sich mit ausreichend Vorlauf mit den zahlreichen Funktionen vertraut zu machen und somit das bestmögliche Ergebnis aus ihrem virtuellen Messeauftritt ziehen zu können. Auf der eigenen Brand Card stellen Aussteller ihre Neuheiten vor, hinterlegen Kontaktdaten und kommen via Audio- oder Video-Chat mit Teilnehmern ins Gespräch. "Wichtig für alle Teilnehmenden an der ITB Berlin NOW ist es, sich möglichst früh mit der neuen Plattform auseinanderzusetzen, vorab Termine zu vereinbaren und genügend Zeit zu investieren, sich mit den technischen Möglichkeiten vertraut zu machen", so Ruetz. Ab 16. Februar ist die digitale ITB Berlin in der "Explorations-Phase" geöffnet, am 8. März - einen Tag vor dem Messestart - erfolgt das Soft Opening.Sachsen: Offizielle Kultur-Destination ITB Berlin NOW 2021Sachsen präsentiert sich dieses Jahr als herausragendes Kultur- und Städtereiseziel, das auch mit unverwechselbaren Naturerlebnissen aufwartet. Damit gibt das deutsche Bundesland mit seiner virtuellen Präsenz bereits einen Vorgeschmack auf das kommende Jahr, wenn es als offizielles Gastland der ITB Berlin 2022 auftritt. Neben Sachsen sind auch alle anderen deutschen Bundesländer auf ITB Berlin NOW vertreten, entweder mit einer eigenen Brand Card oder als Mitaussteller der Deutschen Zentrale für Tourismus e.V. (DZT).Auch zahlreiche europäische Länder nutzen dieses Jahr ITB Berlin NOW für einen starken Auftritt in diesem für die gesamte Industrie herausfordernden Jahr. Italien ist auf der digitalen Plattform mit dem staatlichen Fremdenverkehrsamt ENIT und hunderten von Mitausstellern vertreten. Weitere beliebte Urlaubsländer und -Regionen wie Griechenland, die Balearischen Inseln, Spanien und Ungarn zeigen virtuell, was sie dieses Jahr planen. Auch Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Österreich, Mazedonien, die Schweiz und Slowenien präsentieren in ihren Brand Cards die wichtigsten Neuheiten. Die Türkei ist ebenfalls als Aussteller vertreten, der beliebte Ferienort Izmir präsentiert sich dabei mit einer eigenen Brand Card. Aus den Beneluxländern begrüßt ITB Berlin NOW Visit Brussels und Visit Flandern als virtuelle Aussteller. Die Niederlande stellen jeden Tag eine Region mittels Liveschaltungen und inspirierenden Filmen vor, inklusive kulinarischen Leckerbissen, Museumsbesuchen und dem abendlichen Kneipenbesuch. Auch die Tourismusorganisationen der skandinavischen Länder und VisitBritain können Teilnehmer von ITB Berlin NOW virtuell besuchen. Georgien, der osteuropäische Staat an der Schnittstelle zwischen Asien und Europa, präsentiert sich dieses Jahr als Digital Adventure and Sustainability Partner. Russland wird mit Moskau und weiteren einzelnen Ausstellern auf der Plattform zu finden sein.Virtuelle Reise rund um den GlobusGroßes Interesse verzeichnet ITB Berlin NOW aus dem asiatischen Kontinent. Mit dabei sein werden in der digitalen Ausgabe beispielsweise Armenien, China, Japan, Malaysia und Sri Lanka. Indien ist mit vier Ausstellern auf ITB Berlin NOW vertreten. Auch auf Neuigkeiten in den Brand Cards von Australien und Neuseeland dürfen sich Nutzer der digitalen Plattform freuen. Aus Latein- und Südamerika heißt die Messe ebenfalls zahlreiche Aussteller virtuell willkommen. Die Sponsoren Peru und Panama sind in größerem Umfang vertreten, auch Costa Rica informiert über neueste Angebote. Karibische Inseln wie Aruba, die Dominikanische Republik, Jamaika und Kuba haben sich ebenfalls für einen Auftritt bei ITB Berlin NOW entschieden. Die USA präsentieren sich dieses Jahr mit einzelnen Anbietern in deren Brand Cards. Mit fast 40 Ausstellern aus Afrika ist der Kontinent ein starker Player auf der virtuellen Plattform rund um Business, Content, Networking & News. Teilnehmen werden unter anderem Botswana, Namibia, La Reunion, die Seychellen und Südafrika. Anbieter wie Mukambi Safaris aus Sambia und Le Voyageur aus Madagaskar zeigen in ihren Brand Cards ihre Neuheiten. Auch etliche Länder aus dem nordafrikanischen, arabischen Raum sowie Mittleren Osten haben vor, die Messe zu nutzen. Mit dabei sind unter anderem Aussteller aus Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Israel, Marokko oder Oman.Plattform für alle Segmente der TourismusindustrieIn die Welt der Kreuzfahrt tauchen Fachbesucher in den Brand Cards von Reedereien oder Anbietern wie Norwegian Cruise Line, Oceanwide Expeditions, Albatros Expeditions und Poseidon Expeditions ein. Auch die Hotellerie ist dieses Jahr mit renommierten Hotelketten wie BWH Hotel Group Central Europe, Dorint, Hilton International und Steigenberger Hotels stark vertreten. Namhafte Anbieter in diesem Segment und angrenzenden Branchen wie Airbnb Germany, Duetto, Huawei, Infor, Meituan, PayPal Deutschland, protel hotelsoftware, SAS Software, SuitePad, Travelport Deutschland und TrustYou werden auf ITB Berlin NOW virtuell dabei sein. Reiseveranstalter wie Fitreisen und SERVICE-REISEN Heynesind ebenfalls auf der Plattform zu finden. Aus dem Bereich Mobilität zeigen die Deutsche Bahn, Flughafen Berlin-Brandenburg, Flughafen München, Sixt, und Airlines wie Iceland Air und Global Air, was Urlauber dieses Jahr erwartet."Mit ITB Berlin NOW bieten wir touristischen Anbietern weltweit eine Plattform, um sich auszutauschen, neue Produkte vorzustellen und wertvolle Insights von Experten zu erhalten. Wir freuen uns, dass wir viele unserer langjährigen, aber auch neue Aussteller von der Idee der digitalen Messe begeistern konnten und sind überzeugt, dass nach den vielen Monaten des Stillstands in der Touristik aus unserem virtuellen Get-together greifbare Chancen für die Zukunft entstehen werden" , kommentiert David Ruetz. Ein Indikator für die Resilienz der Branche ist auch der ITB Buyers' Circle. Ähnlich wie in den Vorjahren werden wieder rund 1.000 Top-Einkäufer erwartet. Neu ist in diesem Jahr die Aufteilung in Segmente und Destinationen, damit Einkäufer noch zielgerichteter die passenden Geschäftspartner erreichen.Digitale Treffen, reale ErgebnisseZusammenkommen, reden, diskutieren oder einfach nur genießen - in den Cafés von ITB Berlin NOW treffen sich Aussteller und Fachbesucher entweder in offenen oder geschlossenen Gruppen. Unterhaltung kommt dabei sicher nicht zu kurz, wie im Kulturcafé, das von der Kulturdestination Sachsen ausgerichtet wird und mit einem Saxophon-Spieler dazu einlädt, im virtuellen Messetrubel für einen Moment innezuhalten. Die 13 Segmentcafés von ITB Berlin NOW widmen sich unterschiedlichen Themen, wie Adventure Travel, Career, Hospitality, LGBT, Medical und Responsible Tourism, Luxus, Travel Tech & Startups, Touren & Aktivitäten sowie Youth Travel, und bieten die Gelegenheit, sich sowohl mit Gleichgesinnten als auch potentiellen Business Partnern zu treffen.Der durch die Corona-Pandemie ausgelöste Digitalisierungsschub ist in der Travel Technology-Branche spürbar und auch Thema von ITB Berlin NOW. Viele Technologieunternehmen haben die schwierige Phase genutzt, um ihre Produkte weiterzuentwickeln. Auf ITB Berlin NOW finden sie nun die perfekte Bühne, um sie der Welt vorzustellen. In der eTravelWorld werden beispielsweise Themen rund um Schnittstellen, künstliche Intelligenz und neue Bezahlmethoden behandelt. Bei Startup NOW stellen sich Gründer und Entrepreneurs drei Fragen und liefern so einen Einblick in ihre Erfolgsgeschichte. Im Travel Tech & Startup Café wird jeden Tag um 17 Uhr die Daily Happy Hour, moderiert vom Verband Internet Reisevertrieb e.V. (VIR), eingeläutet. Auch im Travel Tech Café oder im Hospitality Café, moderiert vom Medienpartner techtalk.travel, werden Neuheiten und Trends diskutiert.Gelebte soziale VerantwortungDie ITB Berlin NOW Convention (https://www.itb.com/ITBBerlinNOW/Program/)regt dieses Jahr unter dem Motto "Rethink, Regenerate, Restart - Tourism for a Better Normal" zum Nachdenken, Hinterfragen und Weiterentwickeln ein. Erfahrungswerte von mehr als 25 CEOs aus allen Teilen der Welt, Berichte inspirierender Vordenker und fundierte Studien anerkannter Experten in zwei parallelen Videostreams mit durchgehendem Programm an vier Tagen untermauern die Position des Kongresses als größter Think Tank der internationalen Reiseindustrie. Die Luftfahrtbranche zeigt hier eine besonders starke Präsenz: Namhafte CEOs von Emirates, Air France/KLM, Lufthansa, Ryanair und Delta diskutieren über Einschätzungen zu künftigen Entwicklungen am Markt.Bereits seit Jahren übernimmt die ITB Berlin soziale Verantwortung und setzt starke Impulse für Corporate Social Responsibility. Auch auf ITB Berlin NOW gibt die weltweit führende Reisemesse diesen Themen großen Raum ein, wie mit den "Celebrating Her"-Awards oder dem To DO Award des Studienkreis für Tourismus. Im Bereich LGBT+ Travel wird der "Pioneer Award" vergeben. Diskussionsrunden werfen ein Schlaglicht auf Umweltschutz, Genderfragen, Rassismus und die Einhaltung der Menschenrechte.Sponsoring-Möglichkeiten und TutorialsUm sich auf ITB Berlin NOW noch stärker zu präsentieren, stehen Ausstellern auch die Exhibitor Presentations zur Verfügung. Zahlreiche Partner haben sich mit einem Sponsoring für die prominente Darstellung in der digitalen Plattform entschieden. Tourism Ireland unterstützt das "HOME OF LUXURY", das dieses Jahr als Café und Brand Card ausgerichtet wird. Luxus-Fachbesucher, Medien und Aussteller entwickeln während der ITB Berlin NOW neue Konzepte für die Zukunft des Luxustourismus.Aussteller und Fachbesucher können bereits jetzt ihren virtuellen Messeauftritt vorbereiten und sich mit allen Möglichkeiten der Plattform vertraut machen. Hilfestellung bieten die Aussteller- und Fachbesucher-Tutorials (https://www.itb.com/ITBBerlinNOW/Support/), die ITB Berlin NOW anbietet, damit jeder Teilnehmer die verschiedenen Tools optimal nutzen kann.Als offizielle Medienpartner konnte ITB Berlin NOW in diesem Jahr FVW, Skift, Phocuswire, Phocuswright, Travel Daily und techtalk.travel gewinnen, die die Messe in ihren verschiedenen Formaten begleiten werden. Im Travel Hero Podcast bringt ITB Berlin NOW mit dem Format "300 seconds with...", jetzt schon spannende Branchengrößen und aktuelle Themen auf die Ohren.Auch in diesem Jahr finden wieder zahlreiche Pressekonferenzen für Medienvertreter statt. So informieren beispielsweise die italienische ENIT, die Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. DZT, der Kulturpartner Sachsen oder die Weltorganisation für Tourismus (UNWTO) über neue Trends und Entwicklungen.Informationen für Aussteller und Fachbesucher sowie Tickets sind online verfügbar hier (https://www.itb.com/ITBBerlinNOW/Tickets/).Das Event-Programm ist ab sofort unter itb.com/now/program (https://www.itb.com/ITBBerlinNOW/Program/)zu finden.Online-Akkreditierung für Medien und BloggerAb sofort können Sie sich hier (https://www.itb-berlin.de/Presse/Akkreditierung/)als Medienvertreter oder Blogger für ITB Berlin NOW 2021 akkreditieren. Bitte beachten Sie dabei unsere Akkreditierungsrichtlinien (https://www.itb-berlin.de/Presse/Akkreditierung/). Nach erfolgreicher Anmeldung und Prüfung Ihrer Daten, erhalten Sie ab Mitte Februar per E-Mail Ihre Zugangsdaten für die Plattform ITB Berlin NOW. Ab dann können Sie Ihr Profil in der Plattform pflegen und sich vernetzen, bevor vom 9. - 12. März in den Live-Event-Modus gewechselt wird.Über ITB Berlin NOW und die ITB Berlin NOW Convention[WJ1] Die ITB Berlin NOW 2021 findet von Dienstag bis Freitag, 9. bis 12. März, ausschließlich für Fachpublikum und rein digital statt. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. Im Rahmen der virtuell stattfindenden ITB Berlin NOW findet auch die ITB Berlin NOW Convention, der größte Fachkongress der Branche, digital statt. Die World Tourism Cities Federation (WTCF) ist Co-Host, Mascontour Track Sponsor beim ITB Future Track, Google und Lufthansa sind Track Sponsoren beim ITB Marketing & Distribution Track, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ist ITB Sustainability Track Partner, die SIO AG ist Track Sponsor der eTravel DATA TALKS und Studiosus ist Session Sponsor. Der Eintritt zur ITB Berlin NOW Convention ist für Medien, Fachbesucher und Aussteller im Ticket inbegriffen. 