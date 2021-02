Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag mit Zuwächsen präsentiert. Der heimische Leitindex ATX gewann gegen 14.15 Uhr um 0,29 Prozent auf 3.008,21 Punkte und bewegten sich damit wenig verändert in der Gewinnzone. Damit steht der ATX nach den Vortagesverlusten bereits vor seinem 7. Gewinntag in acht Sitzungen.An den europäischen Leitbörsen gibt es am Berichtstag keinen klaren Richtungsentscheid ...

