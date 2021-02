Wien (www.fondscheck.de) - Der Vorstandschef des französischen Fondsanbieters Amundi, Yves Perrier, gibt seinen Posten ab, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe die Gesellschaft bei der Bekanntgabe der Jahreszahlen für 2020 mitgeteilt. An die Spitze rücke stattdessen Valérie Baudson, die bislang die Amundi-Tochter CPR Asset Management geleitet habe und für das Indexgeschäft verantwortlich gewesen sei. Perrier wechsele hingegen in den Aufsichtsrat und übernehme dort den Vorsitz. Der Manager habe Amundi seit der Gründung 2010 geführt, das Haus an die Börse gebracht und es durch Übernahmen, etwa von Pioneer Investments, zu Europas größtem Asset Manager geformt. ...

