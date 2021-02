Berneck (ots) - Durch die Spezialisierung auf Krypto-Mining profitiert das Unternehmen gerade enorm vom aktuellen Allzeithoch der etablierten Krypto-Währungen wie Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH).CEO Frank Pillich richtet seinen Blick in die Zukunft: "Die Rahmenbedingungen für unsere Unternehmensentwicklung könnten nicht besser sein als zu Beginn dieses Jahres 2021. Wir sind dabei ein hochmodernes Rechenzentrum in Betrieb zu nehmen, welches ein Leistungsvolumen von 1 TH/s* zur Gewinnung von ETH haben wird. Hinter diesem technischen Begriff verbirgt sich die Angabe unserer Leistungsfähigkeit, die uns zu einem führenden Krypto-Mining Unternehmen macht".Schon heute bietet die EchoChain AG Anlageinstrumente wie Direktinvestitionen, Fonds und Private Equity, um in den Ausbau von High-Tech-Zentren investieren zu können. Die EchoChain AG ist Teil von Ethermine, dem weltweit leistungsstärksten Ethereum-Mining-Pool. Ethermine ist ein Service von BITFLY, das innovative und zuverlässige Blockchain-Technologie "made in Austria" betreibt. Das Mining-Portfolio umfasst Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC) und Zcash (ZEC).Durch das Listing an der Börse Frankfurt ergeben sich Wachstumschancen, die einerseits höhere Rentabilität versprechen und andererseits der EchoChain AG einen dauerhaften Platz in einer der Zukunftsbranchen unserer Zeit zu sichern. Weitere Informationen zum geplanten Börsengang werden in Kürze veröffentlicht.*Die Hash-Rate, häufig auch Hash Power genannt, ist ein Begriff aus dem Mining von Kryptowährungen. Das Mining beschreibt den Erschaffungsprozess neuer Einheiten eines Coins oder Tokens.Über die EchoChain AGDie Schweizer EchoChain AG ist ein global operierendes Technologieunternehmen, das hochfunktionierende Datenverarbeitungszentren für High Performance Computing (HPC) entwickelt und auf das Crypto Mining spezialisiert ist. Zum Einsatz kommt modernste Soft- und Hardware, die mit intelligenten IT-Lösungen kombiniert werden, um eine nachhaltige Energieversorgung zu gewährleisten. Mehr Informationen unter https://www.echo-chain.chPressekontakt:CEO Frank PillichHusenstrasse 17CH-9442 BerneckPhone: +41 (0) 71 740 92 71Mail: ir@echo-chain.chOriginal-Content von: EchoChain AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153076/4835329