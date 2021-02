VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 10. Februar 2021 - Pontus Protein Ltd. ("Pontus" oder das "Unternehmen") (TSX-V: HULK) (FWB: 8YC) freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens mit Wirkung ab 8. Februar 2021 an der Börse Frankfurt unter dem Börsensymbol "8YC" (WKN: A2QNFB, ISIN: CA7327681069) gehandelt werden. Sein Primärlisting an der TSX Venture Exchange wird das Unternehmen beibehalten.

Connor Yuen, CEO von Pontus, erklärt: "Wir sind überwältigt von der Unterstützung, die wir von den Anlegern seit unserem Börsengang an der TSXV erhalten haben. Als nächste Maßnahme freuen wir uns darauf, unsere Aktionärsbasis auch auf internationale Anleger auszudehnen, die daran interessiert sind, sich ebenfalls am Wachstum unseres Unternehmens zu beteiligen. Die Notierung an der Börse Frankfurt ist der erste Schritt in diese Richtung."

Gewährung von Berater-Optionen

Darüber hinaus gibt Pontus bekannt, dass im Einklang mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens einem bestimmten Berater eine entsprechende Anzahl von Aktienoptionen (zusammen die "Optionen") gewährt wurde, die diesen zum Erwerb von bis zu 100.000 Stammaktien des Unternehmens (jede eine "Aktie") berechtigen. Die Optionen, die am Tag der Gewährung zur Ausübung freigegeben werden, können innerhalb eines Jahres ab dem Gewährungsdatum zum Preis von 1,28 Dollar pro Aktie ausgeübt werden.

Über Pontus Protein Ltd

Pontus Protein Ltd. ist ein Hersteller von rein pflanzlichem Proteinpulver, das aus nährstoffreichen Wasserlinsen gewonnen wird. Diese Wasserlinsen werden in einem Anbaubetrieb in Vancouver (British Columbia) gezüchtet. Das Unternehmen plant, mit seinem Betrieb nach Surrey (British Columbia) zu expandieren. Das von Pontus erzeugte Proteinpulver übertrifft nicht nur die Bio-Zertifizierungsstandards. Es ist auch glutenfrei, rein und nicht allergen sowie vollgepackt mit Antioxidantien, Mineralstoffen, Vitaminen und ALLEN essentiellen Aminosäuren. Bei dieser Pflanze handelt es sich nicht um herkömmliche Linsen, sondern um Wasserlinsen, die alle 24 Stunden in einem aquaponischen Gewächshausbetrieb geerntet werden können. Der Betrieb benötigt um 95 % weniger Wasser als ein herkömmlicher landwirtschaftlicher Betrieb und basiert auf einem agrartechnischen Aquaponik-Verfahren nach dem Motto "We're Reinventing Agriculture" bzw. auf dem von Pontus entwickelten "Closed Environment Vertical Aquaponics System" (oder CEVAS). Das sind tolle Nachrichten für einen Planeten, der von uns hungrigen und gesundheitsbewussten Menschen bevölkert wird.

Für das Board of Directors:

Connor Yuen

Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations:

Edge Communications Group

invest@pontuswaterlentils.com

(778) 999-4855

Für Presseanfragen und Interviews wenden Sie sich bitte an:

Victoria Bennett

mailto:victoria@bmwconsults.com

(403) 589 7992

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung sind zukunftsgerichtete Aussagen, welche die Erwartungen der Firmenführung in Bezug auf das Unternehmen widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind. Dazu zählen auch Aussagen zu Überzeugungen, Plänen, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft, die unter anderem den Zeitplan für die Genehmigung des Bauantrags der Anlage und die nachfolgenden Pachtverbesserungen, die erwarteten Vorteile des von Pontus entwickelten CEVASTM-Systems für die Produktion seiner Wasserlinsen und dessen Fähigkeit, traditionelle landwirtschaftliche Produktionsmethoden zu revolutionieren, sowie das erwartete Wachstum des nordamerikanischen Markts für pflanzliche Proteine und seine Ursachen betreffen. Diese Aussagen können daher mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet sein, die möglicherweise dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen beschrieben werden. Dazu zählen auch Risiken, die auf Faktoren beruhen, welche nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Zu den Risiken zählen unter anderem: das unbekannte Ausmaß und die Dauer der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die Performance von Financial Star News Inc. sowie andere allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche oder marktbezogene Risiken, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Es kann nicht garantiert werden, dass Ereignisse, die in den zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden, tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht abgeleitet werden, welche Vorteile sich für das Unternehmen daraus ergeben.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56633Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56633&tr=1



