General Motors rechnet mit hohen Belastungen durch die Chipkrise. Der größte US-Autobauer geht davon aus, dass der Mangel an Halbleitern das operative Ergebnis in diesem Jahr um 1,5 bis zwei Milliarden Dollar schmälern wird. Die Ziele beim Schwenk in die Elektromobilität sollen dadurch aber nicht in Gefahr geraten, wie der Konzern am Mittwoch...

