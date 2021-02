SpaceX macht Ernst und öffnet sein Bestellformular. Auch in Deutschland können sich Interessenten ihr Anschluss-Set bereits sichern und damit zu den Ersten gehören, die den Service nutzen werden. Elon Musks Satelliten-Internet-Anbieter Starlink hat damit begonnen, die Testphase für Deutschland einzuleiten. Interessentinnen und Interessenten haben jetzt die Möglichkeit, sich zu registrieren. Das ist ganz einfach: Ihr geht auf Starlink.com und gebt dort eine E-Mail- und die Adresse, an der der Satellitenzugang errichtet werden soll, an. In unserem Test hat die Web-App direkt die korrekte ...

