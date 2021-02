Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An der Wall Street ist heute vorbörslich nur wenig Bewegung zu sehen. Immerhin sind Dow Jones und Co kurz vor Handelsstart leicht im Plus. Bei den Einzelthemen geht es heute um Tilray, Canopy Growth, Mattel und Delivery Hero. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.