DJ PTA-Adhoc: 4basebio AG: Vorläufiges Jahresergebnis zum 31.12.2020

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta026/10.02.2021/15:32) - Die 4basebio AG (Frankfurt: 2INV; ISIN: DE000A2YN801; Prime Standard), hat ihr Geschäftsjahr 2020 (01.01.2020 bis 31.12.2020) mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von 55.075 TEUR (Vorjahr: -32.832 TEUR) abgeschlossen.

Das vorläufige Jahresergebnis beinhaltet sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 68.351 TEUR (Vorjahr: 9 TEUR) sowie Personalaufwand in Höhe von 233 TEUR (Vorjahr: 274 TEUR), sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 2.162 TEUR (Vorjahr: 1.800 TEUR), Abschreibungen von 9.715 TEUR (Vorjahr: 31.610 TEUR) und ein Finanzergebnis von -1.129 TEUR (Vorjahr: 643 TEUR).

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen (66.863 TEUR) Erträge aus der Abcam-Transaktion. Die 4basebio AG (damals noch: Expedeon AG) hat mit Kaufvertrag vom 11. November 2019 mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2020 ihre Geschäftsbereiche Immunologie- und Proteomik zu einem Kaufpreis von EUR 120 Mio. in bar an die Abcam plc (Cambridge, Großbritannien) sowie deren Tochtergesellschaft Abcam Inc. (Cambridge, MA, USA) veräußert (die "Abcam-Transaktion"). Die Abcam-Transaktion beinhaltete den Verkauf und die Übertragung aller Gesellschaftsanteile an der Expedeon Holdings Ltd. (Cambridge, Großbritannien) an die Abcam plc sowie bestimmter Vermögensgegenstände der Tochtergesellschaft Expedeon Inc. (San Diego, CA, USA) an die Abcam Inc.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Rechts und Beratungskosten (765 TEUR), Buchhaltungs- und Prüfungskosten (382 TEUR) Sowie Kosten der Kapitalmarktkommunikation (343 TEUR). Das Finanzergebnis beträgt -1.129 TEUR.

Die vorläufige Bilanz zum 31.12.2020 nach HGB weist ein Eigenkapital in Höhe von 84.757 TEUR (Vorjahr: 45.991 TEUR) aus.

Die 4basebio AG hat das gesamte nach der Abcam-Transaktion verbliebene operative Geschäft der 4basebio AG-Gruppe, namentlich die Geschäftsbereiche Genomik und DNA-Herstellung, die durch die hundertprozentigen Tochtergesellschaften 4basebio S.L.U. und 4basebio LTD betrieben wurden (zusammen das "Genomik & DNA-Geschäft"), durch Übertragung sämtlicher Gesellschaftsanteile an der 4basebio S.L.U. und der 4basebio LTD im Wege der Abspaltung nach dem Umwandlungsgesetz (Abspaltung zur Aufnahme gemäß § 123 Abs. 2 Nr. 1 UmwG) auf die zu diesem Zweck erworbene bisher nicht operativ tätige 4basebio SE übertragen (die "Abspaltung"). Noch vor der Abspaltung hat die 4basebio AG zwecks Stärkung des jeweiligen Eigenkapitals der abgespaltenen Tochtergesellschaften bei der 4basebio LTD eine Kapitalerhöhung durch Bareinlage in Höhe von rd. EUR 8,1 Mio. gegen Ausgabe der neuen 4basebio LTD-Anteile durchgeführt und eine Zuzahlung von rd. EUR 13,1 Mio. in die Kapitalrücklage der 4basebio S.L.U. vorgenommen.

Ferner hat die 4basebio AG vor Wirksamwerden der Abspaltung eine Kapitalerhöhung gegen Leistung einer Bareinlage in Höhe von rd. EUR 4,3 Mio. bei der 4basebio SE durchgeführt. Nach der Barkapitalerhöhung hielt die 4basebio AG insgesamt 3.695.242 Aktien an der 4basebio SE. Zur Durchführung der Abspaltung hat die 4basebio SE ihr Grundkapital von dann EUR 3.695.242 um weitere EUR 8.622.231 auf EUR 12.317.473 durch Ausgabe von weiteren 8.622.231 auf den Namen lautenden Stückaktien erhöht, die den Aktionären der 4basebio AG als Gegenleistung für die Übertragung des Genomik & DNA-Geschäfts zugeteilt wurden. Die 4basebio AG hält somit nach der Abspaltung eine unmittelbare Minderheitsbeteiligung an der künftig börsennotierten 4basebio SE mit einem Anteil von insgesamt rd. 30 % des Grundkapitals. Die übrigen Aktionäre halten rd. 70% der Aktien der 4basebio SE.

Unverzüglich nach Wirksamwerden der Abspaltung wurde der Sitz der 4basebio SE nach Cambridge, England, Vereinigtes Königreich verlegt und firmiert nun unter 4basebio UK Societas. Die Aktien der 4basebio UK Societas sollen am 17. Februar 2021 zum Börsenhandel an der Londoner Börse (Segment Alternative Investment Market) zugelassen werden.

Dementsprechend beinhaltet die Bilanz zum 31. Dezember 2021 nunmehr nur noch eine rund 30%-ige Beteiligung an der 4basebio UK Societas und kein operatives Geschäft mehr.

Das genannte vorläufige Ergebnis beruht auf der vom Vorstand am 10. Februar 2021 vorgenommenen vorläufigen Bewertung des abgelaufenen Geschäftsjahrs 2020. Die in dieser Mitteilung genannten Zahlen stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses, der Abschlussprüfung und der Billigung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.

Über die 4basebio AG: Die 4basebio AG (Umbenennung in 2invest AG durch die Hauptversammlung am 28.01.2021 beschlossen) ist eine börsennotierte Gesellschaft, die Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften, insbesondere - aber nicht ausschließlich - im Bereich der Biotechnologie-, Life Science- und IT Branche im In- und Ausland erwirbt, hält, verwaltet und veräußert.

Es sind auch weltweite Investments oder Investments in nicht-börsennotierte Unternehmen oder Finanzinstrumente möglich. Die Investitionsentscheidungen werden basierend auf attraktiven Chance-Risiko-Profilen getroffen. Dabei steht die Erzielung einer risikoadäquaten, langfristigen Gesamtrendite im Vordergrund. Die Gesellschaft ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: 2INV; ISIN: DE000A2YN801).

Mehr Informationen: www.4basebioag.com

***

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

4basebio AG Hansjörg Plaggemars Vorstand Email: h.plaggemars@4basebioag.com

Dr. Robert Mayer, Manager IR Tel: +49 171 3876540 Email: r.mayer@4basebioag.com

# # # Diese Publikation dient nur zur Information und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Einige in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die sich weder auf nachgewiesene finanzielle Ergebnisse noch andere historische Daten beziehen, sollten als zukunftsgerichtet betrachtet werden, d. h. solche Aussagen sind hauptsächlich Vorhersagen zukünftiger Ergebnisse, Trends, Pläne oder Ziele. Diese Aussagen sind nicht als Gesamtgarantien zu betrachten, da sie aufgrund ihrer Beschaffenheit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und von anderen Faktoren beeinflusst werden können, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse, Pläne und Ziele der 4basebio AG stark vor den festgestellten Schlussfolgerungen oder implizierten Vorhersagen, die in solchen Aussagen enthalten sind, abweichen können. 4basebio verpflichtet sich nicht, diese Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ergebnisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten. # # #

(Ende)

Aussender: 4basebio AG Adresse: Ziegelhäuser Landstr. 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Robert Mayer Tel.: +49 171 3876540 E-Mail: r.mayer@4basebioag.com Website: www.4basebioag.com

ISIN(s): DE000A2YN801 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1612967520085 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 10, 2021 09:32 ET (14:32 GMT)