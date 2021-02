Firmenchef Jack Dorsey will Twitter langfristig in eine dezentrale Plattform verwandeln. Nutzerinnen und Nutzer könnten dort in einer Art Marktplatz auswählen, welche Algorithmen die angezeigten Social-Media-Inhalte sortieren sollen. Wann immer Social-Media-Dienste wie Facebook oder Twitter die Art und Weise verändern, wie Inhalte im Feed sortiert werden, hagelt es Kritik. Twitter-Chef Jack Dorsey hat gegenüber Investoren jetzt erklärt, wie die vom Unternehmen geplante offene Social-Media-Plattform das Problem lösen könnte: Statt dem Anbieter die Kontrolle über die Ranking-Algorithmen zu überlassen, kann sich Dorsey eine Art...

