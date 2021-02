Der in Berlin ansässige Limousinenservice Blacklane, an dem unter anderem Daimler beteiligt ist, hat die Mehrheit des 2019 von Jaguar Land Rover gegründeten Londoner Chauffeurdienstes Havn erworben, der in der britischen Hauptstadt eine Flotte des rein elektrischen Jaguar I-Pace betreibt. Blacklane ist nach Aufnahme seiner Geschäftstätigkeit 2011 inzwischen in mehr als 300 Städten in 50 Ländern aktiv. ...

