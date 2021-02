DJ EZB/Lagarde hofft auf erste NGEU-Ausgaben im zweiten Halbjahr

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hofft darauf, dass die ersten Mittel aus dem milliardenschweren Investitionsprogramm Next Generation EU (NGEU) in der zweiten Hälfte dieses Jahres investiert werden. "Es geht etwas langsam, deshalb habe nicht nur ich gesagt: Mitgliedstaaten, bitte ratifiziert, macht das kurzfristig, stellt eure Pläne fertig, bremst den Prozess nicht ab, denn die Pandemie nimmt Fahrt auf", sagte Lagarde in einem Interview mit dem Magazin Economist.

Laut Lagarde braucht es im Handeln der europäischen Behörden jetzt eine Mischung aus "Schnelligkeit, Stetigkeit und Ehrgeiz", auf die man seit den "Errungenschaften des vergangenen Jahres" hoffe. "Es liegt im Interesse jedes Mitgliedstaats, schnell zu handeln", sagte sie.

