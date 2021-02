Der Dieselmotorenhersteller Cummins mausert sich still und heimlich zur Wasserstoff-Perle. Neben Wasserstoff-Trucks will der US-Konzern nun auch eine Fähre mit Brennstoffzellen-Antrieb entwickeln. Zudem legte das S&P 500-Unternehmen Anfang Februar starke Quartalszahlen vor. Die gute Performance des Indexmitglieds treibt auch den E-Wasserstoff Nordamerika Index weiter an. Doch auch die Index-Spitze, bestehend aus FuelCell Energy und Plug Power, sollten Anleger weiter im Auge behalten.Unter dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...