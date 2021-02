Innovative Synergie zwischen KI und menschlichem Know-how

Wer in den letzten Jahren die Entwicklung technischer Geräte beobachtet hat, der staunt nicht schlecht.

Mehr und mehr Geräte scheinen völlig unabhängig vom Anwender mitzudenken, beziehungsweise basierend auf Algorithmen erfolgreich Wünsche zu erfüllen. Sei es der klassische Ruf nach "Alexa", oder die individuell angepassten Werbeplatzierungen, die sich an dem eigenen Suchverlauf orientieren. Künstliche Intelligenz denkt für uns mit und befindet sich dort, wo wir sie entweder brauchen, oder wo sie uns die Arbeit erleichtern kann. In diesem Artikel beleuchten wir das Thema der künstlichen Intelligenz im Bereich der Finanzwelt und setzen uns kritisch mit der Thematik KI vs. Mensch auseinander.

Gerade, wenn es um das Thema Finanzen bzw. dessen Investition in einer Anlage geht, unterscheiden sich die Anlegertypen nämlich klassischerweise bis ins kleinste Detail. Während der eine Anleger eher kurzfristige Schwankungen bevorzugt und die Priorität auf ein schnelles Wachstum legt, so resultieren schnelle Veränderungen beim Anderen maximal in einem steigenden Blutdruck, Stress und Blockaden im Kopf. Egal ob Typ A, oder Typ B, oder irgendwo dazwischen: Wichtig ist, dass man die eigenen Finanzen im Überblick behält und im Grunde zu jedem Moment eine klare Prognose erstellen kann, in welche Richtung sich die Anlage womöglich weiterentwickeln wird. Unterstützung bekommt man hier von einem Vermögensverwalter, oder von einer Künstlichen Intelligenz. Wofür würden Sie sich entscheiden?





Bild: Andreas Wagner, Geschäftsführer der Estably Vermögensverwaltung AG

Bildquelle: Estably Vermögensverwaltung AG



Künstliche Intelligenz als Wegweiser

Tatsächlich bietet die KI die Möglichkeit, sich anhand ehemaliger Verhaltensmuster diverser Aktien, ein Bild zu machen, wie sich eine Aktie entwickeln kann. Hier werden Zahlen, Daten und Fakten des Unternehmens miteinberechnet und Prognosen erstellt. Die emotionalen Werte kann die Künstliche Intelligenz so aber selbstverständlich nicht miteinberechnen, was dazu führt, dass kurzfristige Schwankungen nicht erkannt werden und zu Kollateralschäden führen könnten, ließe man eine Künstliche Intelligenz allein über die Veränderungen einer Anlage bestimmen.

So gut sich die KIs auch entwickeln mögen, so sehr sind sie noch immer vom Menschen abhängig, was dazu führt, dass KI im Finanzsektor immer Hand in Hand mit der Expertise einer Fachkraft verknüpft sein sollte. So sieht es auch etwa Andreas Wagner, Geschäftsführung bei der Estably Vermögensverwaltung, der ebenso bereits Künstliche Intelligenz in seinem Unternehmen einsetzt. Er hat sich dazu wie folgt geäußert.

"Technologie hat dort ihr Zuhause, wo der Mensch ist. Das ist schon richtig. Dennoch sehen wir es als wichtig, die Maschinen dort einzusetzen, wo sie einen essenziellen Mehrwert bieten können: Bei der Depot-Eröffnung, als auch im Vertragsabschluss z.B." Hier zählt Estably auf die Unterstützung von künstlicher Intelligenz, die es dem Unternehmen ermöglicht, Anlegern eine rasche Depoteröffnung innerhalb von 20 Minuten möglich zu machen. Über eine App lässt sich am Smartphone der tagesaktuelle Kurs einsehen und die Kontrolle über die Finanzen beibehalten. "Wenn es aber um die Investitionen geht, so vertrauen wir noch immer auf unsere Portfoliomanager", bestätigt Wagner.

Der Mensch mag zwar nicht - entgegen der Maschine - auf einzelne Themen gänzlich abgerichtet sein, dennoch ist es gerade das umfangreichere Wissen auf emotionaler Ebene, welche den Menschen sowohl nach vorne, als auch nach hinten bringen kann. Wer seine Emotionen im Griff hat, der kann als Portfoliomanager - mithilfe eines fundierten Wissens - positive Entwicklungen für Anleger in die Wege leiten. Bei Estably handelt es sich hierbei um die Tochtergesellschaft der Früh & Partner Vermögensverwaltung AG, welche bereits seit 2012 fest im Finanzsektor verankert ist.

Als erster digitaler Vermögensverwalter in Liechtenstein setzt Estably auf die Strategie des Value-Investing und bietet Investitionen bereits ab 35.000 Euro an. "Wir suchen händisch nach Unternehmen, derer Geschäftsmodell wir unter die Lupe nehmen, um somit Wettbewerbsvorteile zu erkennen. Im Anschluss werden dann auch die Mitbewerber analysiert, um ein umfangreiches Bild vom Unternehmen zu bekommen. Erst, wenn alle Parameter auf "Grün" sind, werden unsere Kunden informiert", informiert Wagner und erklärt die Grundlagen hinter dem Value-Investing. "Das ist definitiv etwas, wozu die Künstliche Intelligenz in der heutigen Zeit noch nicht in der Lage wäre", bestätigt er.

Gesellschaftlicher Wandel "Ein Tweet reicht."

Wer die Bewegungen an der Börse mitverfolgt, der merkt, dass manchmal auch ein Tweet alleine bereits reicht, um ein Unternehmen nach oben rattern zu lassen. Diese emotionalen Handlungen können weitreichende Folgen mit sich bringen, denn viele Händler agieren auf der Börse, mehr oder weniger, wie im Glücksspiel. Tatsächlich jedoch wird ein Anleger mit der Investition in eine Aktie automatisch zum Bestandteil dieses Unternehmens. Dieses Bewusstsein gilt es wieder ein Stück weit in den Köpfen zu verankern, denn gerade der Anleger der Neuzeit scheint sich in diesem beständigen Fahrwasser nicht heimisch zu fühlen, was den Handel an der Börse sehr volatil scheinen lässt.

Gerade hier legen Andreas Wagner, von der Estably Vermögensverwaltung, und sein Team daher den Fokus. "Transparenz und Kommunikation auf Augenhöhe - das sind Grundwerte, die mit unseren Handlungen einhergehen. Wer in einem Unternehmen in eine Aktie investiert, der wird automatisch zum Teilhaber und damit zum Teil des Unternehmens. Gerade deswegen ist es uns so wichtig, dass unsere Kunden auch ganz genau wissen, was das für Unternehmen sind und was es mit einem Investment in diesen Bereichen auf sich hat.

Aktien statt ETFs, Investition statt Panik

Bild: Dashboard auf Laptop und Smartphone Bildquelle: Estably Vermögensverwaltung AG

Während bei anderen Vermögensverwaltern der Fokus auf ETFs ausgelegt ist, setzt Estably gänzlich auf Anleihen und Aktien. Im schönen Fürstentum Liechtenstein besteht Estably als einziger Vermögensverwalter und genießt daher das Vertrauen der Liechtensteiner Bevölkerung.

Während die Pandemie die Nachrichten und die ganze Welt in Atem hielt, verfiel Andreas Wagner mit seinem Team definitiv nicht in Panik. "Wir fanden es wichtig, die Situation gewohnt analytisch zu hinterfragen und sich die Situationen an der Börse genauer anzusehen. Wenn der Kurs fällt gibt es das ein oder andere Schnäppchen, das sich womöglich lohnen kann. Das ist der Markt, der sich über kurz oder lang selbst reguliert. Die Pandemie-Zeit mag vielleicht an der Börse einzigartig sein, entgegen der Künstlichen Intelligenz sind wir Menschen aber dazu in der Lage, die Risiken und Wahrscheinlichkeiten besser zu analysieren und daher die richtigen Entscheidungen zu treffen."

Tatsächlich gehören vor allem jene zu den großen Gewinnern der Krise, die im März 2020 die Chance nutzten, in unterschiedliche Unternehmen zu investieren. Fluggesellschaften, Schiffshersteller und andere Unternehmen waren zwar zeitweise auf Durstrecken unterwegs, erholten sich aber mittlerweile fast gänzlich von der Krise. Den Profit dürfen sich daher all jene einstecken, welche früh über die Möglichkeiten dieser Krise Bescheid wussten. Fest steht: Die künstliche Intelligenz allein hätte 2020 nicht zu den Gewinnern gezählt.

Enthaltene Werte: DE0009653394,EU0009652759,XC0009677409,CH0420019983