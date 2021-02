Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

CA28201L1013 FuelPositive Corp. 10.02.2021 CA35954F1080 FuelPositive Corp. 11.02.2021 Tausch 1:1 7881

CA92857Y1060 Vizsla Resources Corp. 10.02.2021 CA92859G1037 Vizsla Resources Corp. 11.02.2021 Tausch 1:1 7827

AU000000DAU5 Zuleika Gold Ltd. 10.02.2021 AU0000135220 Zuleika Gold Ltd. 11.02.2021 Tausch 1:1 7881

CA51811C1059 AZN Capital Corp. 10.02.2021 CA00249G1054 AZN Capital Corp. 11.02.2021 Tausch 1:1 7881

