Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die 4basebio AG (ISIN DE000A2YN801/ WKN A2YN80; Frankfurt: 2INV; Prime Standard), hat ihr Geschäftsjahr 2020 (01.01.2020 bis 31.12.2020) mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss (Einzelabschluss nach HGB) in Höhe von 55.075 TEUR (Vorjahr: -32.832 TEUR) abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

