Hannover (www.anleihencheck.de) - Die US-Konsumentenpreise zogen im Januar um 0,3% M/M an, sodass die Inflationsrate bei 1,4% stagnierte, so die Analysten der Nord LB.Hätten die Preisdaten in 2020 keine Rolle gespielt, dürften sie in 2021 stärker beachtet werden: So würden die Analysten mit einem Anziehen der US-Inflationsrate im Verlauf des zweiten Quartal auf über 3% rechnen. Erhöhte Inflationserwartungen würden derzeit auch die US-Renditen höher treiben. Die Analysten möchten aber klar unterscheiden zwischen diesem kurz- und einem mittelfristigen Effekt: In der Tat seien statistische Basiseffekte im Frühjahr absehbar, die wie höhere Öl- und Benzinpreise und eine hoffentlich steigende Konsumnachfrage zu einem Preisanstieg beitragen würden. Das alles sollte im Sommer niemanden überraschen. ...

