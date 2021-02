BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Baidu beschäftigt sich bereits seit Jahren mit Halbleitertechnologien, die im Bereich künstliche Intelligenz (KI) Verwendung finden sollen. Baidu Inc. (Nasdaq: BIDU), Chinas größer Internet-Suchmaschinendienst, will in seiner größten Konsortialkredit-Transaktion...

Den vollständigen Artikel lesen ...