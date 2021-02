DJ ESM/Regling: NGEU-Finanzierung könnte Präzedenzfall werden

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die gemeinsame Mittelaufnahme von EU-Staaten im Rahmen des Finanzprogramms Next Generation EU (NGEU) könnte nach Aussage des Chefs des Euro-Rettungsfonds ESM, Klaus Regling, zu einem Präzedenzfall werden. "Wenn wir mal wieder eine Krise wie die aktuelle bekommen sollten - vielleicht in zehn, 20 oder 30 Jahren, ich weiß es nicht - dann werden die Leute zurückschauen und fragen: Was haben wir damals gemacht. Und wenn das gut funktioniert hat, dann werden sie es natürlich wiederholen", sagte Regling in einem Webinar der Berenberg Bank. Es werde aber keine permanente Sache sein, die immer auf dem Tisch liege und alle drei bis fünf Jahre wiederholt werde, fügte Regling hinzu.

