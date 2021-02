Die Play Magnus Group hat letzte Woche die Übernahme der führenden Schachzeitschrift New In Chess bekanntgegeben. Der Deal wurde bereits vom Schachweltmeister und Mitgründer Magnus Carlsen öffentlich kommentiert und positiv bewertet. Nun hat sich auch CEO Andreas Thome gegenüber dem AKTIONÄR geäußert und erste Details zu den Zielen und Hintergründen des Deals und zum operativen Geschäft von New In Chess durchsickern lassen. Außerdem blickt DER AKTIONÄR auf die anstehenden Quartalszahlen, die nächste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...