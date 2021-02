Berlin (ots) - Die Deutsche Presse-Agentur hat die besten Bilder ihrer Fotografinnen und Fotografen aus dem In- und Ausland ausgezeichnet. Peter Kneffel setzte sich in der Kategorie News durch. Sein Foto zeigt Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder während einer Schifffahrt auf dem Chiemsee. In den weiteren Kategorien der dpa-Bilder des Jahres liegen vorn: Boris Roessler mit der Rauminstallation Panda-Mie (Features), Martin Schutt mit gestürzten Weltcup-Rodlern (Sports), Jens Büttner mit einem mobilen Klavier in Corona-Zeiten (Arts & Entertainment) und Anas Alkharboutli mit Kindern in Syrien beim Karate-Training (Story). Die erstmals ausgeschriebene Kategorie Symbolbild ging an Karl-Josef Hildenbrand für ein Foto, das einen medizinischen Mundschutz am Rückspiegel eines parkenden Autos zeigt.60 Fotografinnen und Fotografen haben für die dpa-Bilder des Jahres insgesamt knapp 750 Arbeiten eingereicht. Eine internationale Fachjury unter der Leitung von dpa-Redaktionsleiter Foto Peer Grimm entschied über die Siegermotive aus Deutschland und der Welt."Unsere Fotografinnen und Fotografen sorgen mit großem persönlichem Einsatz dafür, dass die dpa ihren Kunden tagtäglich ein hervorragendes Bildangebot machen kann. Die heute prämierten Fotos zeigen das eindrücklich", sagt Silke Brüggemeier, stellvertretende Chefredakteurin der dpa und Chefin Bild bei Deutschlands größter Nachrichtenagentur. Redaktionsleiter Foto Peer Grimm ergänzt: "Die Anforderungen unserer Kunden wandeln sich. So hat das Genre Symbolbild zuletzt stark an Bedeutung gewonnen. Diese Entwicklung würdigen und unterstützen wir mit unserer neuen Kategorie."Die internationale Jury:- Joachim Herrmann, Thomson Reuters, Senior Editor in Charge- Tony Hicks, Associated Press (AP), Regional Photo Editor for Europe & Africa- Marianne Mischler, Keystone-SDA, Chefredaktorin Visuell- Uta Tochtermann, Agence France-Press (AFP), Chief Editor for AFP Photo Germany and Northeastern EuropeAlle Siegerbilder inklusive der Plätze 2 und 3 auf der dpa-Homepage:http://dpaq.de/FdxsLDie Preisträger:Kategorie News1. Platz: Peter KneffelMarkus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern, und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fahren gemeinsam mit einem Schiff der Chiemsee-Schifffahrt auf die Insel Herrenchiemsee. Dort findet die bayerische Kabinettssitzung in der Spiegelgalerie des Neuen Schlosses statt, an der Angela Merkel teilnimmt.2. Platz: Socrates BaltagiannisMigranten fliehen mit ihren Habseligkeiten aus dem Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos, nachdem mehrere Brände das Lager bereits fast vollständig zerstört hatten. Vorausgegangen waren Unruhen unter den Migranten, weil das Lager nach einem ersten Fall von Corona unter Quarantäne gestellt worden war.3. Platz: Britta PedersenTeilnehmer einer Kundgebung auf dem Alexanderplatz protestieren gegen Rassismus und Polizeigewalt. Anlass ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd im Zuge eines brutalen Polizeieinsatzes in den USA.Kategorie Features1. Platz: Boris Roessler"Panda-Mie" nennt der Inhaber dieses Restaurants in der Innenstadt von Frankfurt seine raumfüllende Installation, bei der statt menschlicher Gäste riesige Pandabären an den eingedeckten Tischen sitzen. Während er seine Speisen im Corona-Lockdown nur zum Mitnehmen anbieten darf, haben Interessenten die Möglichkeit, einen der Plüschbären für 150 Euro zu kaufen, um so den Gastronomen zu unterstützen.2. Platz: Fabian SommerMenschen fotografieren den Airbus der französischen Fluggesellschaft Air France vor seinem Start als letzte Linienmaschine vom Flughafen Tegel unter den Wasserfontänen der Flughafen-Feuerwehr. Mit dem Abflug von AF 1235 in Richtung Paris wird der Flughafen Tegel geschlossen.3. Platz: Sven HoppeZahlreiche Menschen genießen das schöne Wetter auf der Hackerbrücke in München und schauen sich den Sonnenuntergang an.Kategorie Sports1. Platz: Martin SchuttRodeln, Weltcup, Doppelsitzer: Andrey Stander und Semen Mikov aus Kasachstan stürzen auf der Strecke.2. Platz: Peter KneffelSilvia Mittermüller, Snowboarderin, trainiert auf ihrer selbstgebauten Mini-Schanze und den dazugehörigen Rails hinter ihrer Wohnung im Osten der bayerischen Landeshauptstadt München.3. Platz: Sven HoppeDFL-Supercup, Bayern München - Borussia Dortmund in der Allianz Arena. Torwart Manuel Neuer von Bayern München hält die Supercup-Trophäe hoch, während die Mannschaft den Sieg feiert.Kategorie Arts & Entertainment1. Platz: Jens BüttnerDie Musiker Julian Eilenberger (vorn) und Andreas Güstel spielen in der Mecklenburgstraße in Schwerin auf ihrem mobilen Klavier. Mit ihrer Aktion fordert das Duo Be-Flügelt bessere Unterstützung und Hilfe für freiberufliche Künstler während der Corona-Krise.2. Platz: Christoph SoederInnokenti Baranov, Maler, steht in seinem Atelier, welches in einem aufgrund des Teil-Lockdowns für Publikumsverkehr geschlossenen Raum des Cafes und Ausstellungsortes Berio in Berlin-Schöneberg eingerichtet ist. Dort bekommen Künstler die Möglichkeit, in einem für Passanten einsehbaren Atelier zu arbeiten.3. Platz: Anas AlkharboutliAziz Al-Asmar, ein syrischer Maler aus der Stadt Binnish, malt ein Wandbild im Inneren eines beschädigten Gebäudes, das die Figur der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel darstellt.Kategorie Symbolbild1. Platz: Karl-Josef HildenbrandEin medizinischer Mundschutz hängt am Rückspiegel eines im Regen parkenden Autos.2. Platz: Uli DeckLuftbild (aus einem Flugzeug aufgenommen) eines Verkehrsknotens, an dem sich mehrere Straßen queren, in der Nähe des Frankfurter Flughafens.3. Platz: Marijan MuratDie Anzeigetafel in Terminal 3 des Flughafens Stuttgart zeigt eine Null oder ein "O". Der Flughafen stellt in einer Online-Pressekonferenz seine Zahlen für das Jahr 2019 vor.Kategorie Story1. Platz: Anas AlkharboutliKinder trainieren mit ihrem Karate-Trainer Wasim Satot. Die Schule liegt im Dorf Aljiina in der Provinz Aleppo. Wasim Satot ist 38 Jahre alt und trägt den schwarzen Gürtel. Mit seinem Projekt, bei dem er zehn behinderte und zehn gesunde Kinder im Alter zwischen sechs und 15 Jahren in einer Trainingsklasse zusammengeführt hat, will er die Heranwachsenden durch Sport besser in die Gesellschaft integrieren.2. Platz: Marijan MuratDer Ringer Frank Stäbler macht während eines Atemtrainings mit seinem Atemtrainer Yasin Seiwasser in seiner Trainingshalle Liegestütze mit zugeklebtem Mund. Stäbler war an Covid-19 erkrankt und hatte nach seiner Genesung bei einem Belastungstest plötzlich um 20 Prozent schlechtere Leistungswerte als normal. Mit einer Atemtherapie versucht er unter anderem, seine Leistungsfähigkeit wieder herzustellen.3. Platz: Christoph SoederTanja Selmer als Clown "Tiffy" (r) und Ute von Koerber als Clown "Vitamine" treten bei einem Weihnachtsauftritt von Klinikclowns des Potsdamer Vereins "Lachen hilft e.V." vor Bewohnern eines Seniorenzentrums in Jüterbog auf. Die Klinikclowns spielten mit zwei Teams von jeweils fünf Clowns vor Bewohnern von unterschiedlichen sozialen beziehungsweise medizinischen Einrichtungen, um in einer schwierigen Zeit emotionale Nähe zu spenden. Eine Ausnahmegenehmigung des Gesundheitsamtes erlaubte es den Clowns, sich nach vorangegangenem Corona-Test und unter Einhaltung der Hygieneregeln für diesen Anlass zu versammeln und aufzutreten. An den dpa-picturedesks in Berlin, Buenos Aires, Madrid, Kairo, Sydney und in der Redaktion des Tochterunternehmens zb Fotoagentur Zentralbild werden diese regionalen, nationalen und internationalen Angebote produziert. 