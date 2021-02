Gestoppte bzw. gedrehte Serien: VIG 0% auf 22,25, davor 8 Tage im Plus (5,95% Zuwachs von 21 auf 22,25), Porr 0% auf 14,98, davor 7 Tage im Plus (7,77% Zuwachs von 13,9 auf 14,98), Erste Group -0,55% auf 26,89, davor 4 Tage im Plus (3,13% Zuwachs von 26,22 auf 27,04), Mayr-Melnhof +1,11% auf 164,2, davor 4 Tage im Minus (-3,56% Verlust von 168,4 auf 162,4), Silber Philharmoniker 1/1 -1,47% auf 30,13, davor 3 Tage im Plus (3,52% Zuwachs von 29,54 auf 30,58), Zumtobel +0,31% auf 6,51, davor 3 Tage im Minus (-5,53% Verlust von 6,87 auf 6,49), Linz Textil Holding 0% auf 240, davor 3 Tage im Minus (-4% Verlust von 250 auf 240), Semperit +3,61% auf 25,85, davor 3 Tage im Minus (-5,13% Verlust von 26,3 auf 24,95). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Gurktaler AG VZ 8,5 ...

