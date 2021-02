DJ PTA-Adhoc: Gurktaler AG: Aufschiebende Bedingungen Verkauf Marke Leibwächter erfüllt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta022/22.02.2021/10:30) - Die beim Closing des Kaufvertrags über den Verkauf der Marke Leibwächter durch die Leibwächter Kräuter GmbH an die Marussia Beverages AG vereinbarten aufschiebenden Bedingungen wurden am 19.02.2021 erfüllt. Mit Wirkung ab 19.02.2021 wurde daher der Kaufgegenstand an die Marussia Beverages AG übertragen.

Der Vorstand

Aussender: Gurktaler AG Adresse: Heiligenstädter Straße 43, 1190 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Brigitte Dudli Tel.: +43 1 368 22 59 218 E-Mail: brigitte.dudli@gurktaler.at Website: gruppe.gurktaler.at

ISIN(s): AT0000A0Z9G3 (Aktie), AT0000A0Z9H1 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

