Fabian Leuchtner: "Dieses Profil kann besonders in wenig visiblen Marktphasen von hohem Wert sein, da man in positiven Marktphasen partizipiert, in schwachen Marktphasen aber auch einen gewissen Schutz hat."Das Berater-Duo Fabian Leuchtner und Dimitri Widmann kann auf ein gelungenes Jahr 2020 zurückblicken. Ihr flexibel ausgerichteter Mischfonds SQUAD Aguja Opportunities R (ISIN: DE000A2AR9B1) gehört hinsichtlich der Performance im vergangenen Jahr zu den erfolgreichsten seiner Art. Leuchtner und Widmann, zuvor bei Flossbach von Storch tätig, beraten den Fonds seit Vertriebsstart im Dezember 2016. Ein Baustein des Erfolgs: Wandelanleihen.

